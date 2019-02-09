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19 очков Кузьминскаса помогли «Олимпии» победить «Дарушшафаку»

19 очков Кузьминскаса помогли «Олимпии» победить «Дарушшафаку»
Баскетбол / Евролига

«Олимпия Милан» добыла домашнюю победу в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Дарушшафакой». Большую часть встречи на паркете шла достаточно равная игра. Первая половина матча была выиграна хозяевами с разницей в 4 очка — 40:36. А в третьей десятиминутке миланцы и вовсе упустили инициативу, проигрывая со счётом 60:61.

Тем не менее, в заключительном игровом отрезке миланцы здорово прибавили, набрав за четверть 30 очков, это позволило им совершить солидный рывок и оформить победу со счётом 90:78.

Самым результативным в составе победителей стал Миндаугас Кузьминскас, набравший 19 очков. Еще 18 баллов набрал Майк Джеймс. Что касается «Дарушшафаки», то в её составе лучшим стал Тони Дуглас — 21 очко.

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