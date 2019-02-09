«Детройт» обыграл «Никс», «Вашингтон» — «Кливленд», Лав вернулся после травмы

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» (24-29) взял верх над «Нью-Йорк Никс» (10-43) — 120:103.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Никс» Деннис Смит, недавно перешедший из «Даллас Маверикс». Он набрал 31 очко. Дабл-дабл из 14 баллов и 11 подборов оформил Деандре Джордан. В составе «Пистонс» дабл-дабл из 29 очков и 20 подборов на счету Андре Драммонда. 26 баллов в активе Блэйка Гриффина.

В параллельной встрече «Вашингтон Уизардс» (23-32) дома одержал уверенную победу над «Кливленд Кавальерс» (12-43) — 119:106.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Бобби Портис, недавно перешедший из «Чикаго Буллз». Он набрал 30 очков. Дабл-дабл из 25 баллов и 13 результативных передач на счету Брэдли Била. В составе «Кливленда» 27 очков в активе Коллина Секстона, 24 – у Джордана Кларксона. Кевин Лав провёл первый матч с октября 2018 года. Он отметился 4 баллами, 1 подбором и 1 передачей.