Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

«Детройт» обыграл «Никс», «Вашингтон» — «Кливленд», Лав вернулся после травмы

«Детройт» обыграл «Никс», «Вашингтон» — «Кливленд», Лав вернулся после травмы
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» (24-29) взял верх над «Нью-Йорк Никс» (10-43) — 120:103.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Никс» Деннис Смит, недавно перешедший из «Даллас Маверикс». Он набрал 31 очко. Дабл-дабл из 14 баллов и 11 подборов оформил Деандре Джордан. В составе «Пистонс» дабл-дабл из 29 очков и 20 подборов на счету Андре Драммонда. 26 баллов в активе Блэйка Гриффина.

В параллельной встрече «Вашингтон Уизардс» (23-32) дома одержал уверенную победу над «Кливленд Кавальерс» (12-43) — 119:106.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Бобби Портис, недавно перешедший из «Чикаго Буллз». Он набрал 30 очков. Дабл-дабл из 25 баллов и 13 результативных передач на счету Брэдли Била. В составе «Кливленда» 27 очков в активе Коллина Секстона, 24 – у Джордана Кларксона. Кевин Лав провёл первый матч с октября 2018 года. Он отметился 4 баллами, 1 подбором и 1 передачей.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2019, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
120 : 103
(41:22, 22:32, 26:30, 31:19)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Драммонд - 29, Гриффин - 26, Джексон - 20, Кеннард - 12, Смит - 11, Галлоуэй - 5, Томас - 5, Робинсон - 5, Пачулия - 4, Михайлюк - 3, Браун, Мейкер, Кальдерон
Нью-Йорк Никс: Смит - 31, Джордан - 14, Робинсон - 11, Дотсон - 10, Хезонья - 8, Аллен - 7, Трир - 7, Нокс - 7, Томас - 4, Корнет - 3, Хикс - 1, Вонле
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2019, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
119 : 106
(41:27, 25:25, 26:34, 27:20)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Вашингтон Уизардс: Портис - 30, Бил - 25, Грин - 15, Ариза - 14, Брайант - 13, Саторански - 9, Паркер - 7, Джонсон - 2, Рэндл - 2, Макрай - 2, Деккер, Дженкинс, Маинми
Кливленд Кавальерс: Секстон - 27, Кларксон - 24, Нваба - 17, Крисс - 13, Нэнс - 10, Жижич - 6, Адель - 5, Лав - 4, Фрай, Деллаведова, Престон
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент