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29+17 Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Даллас»

29+17 Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Даллас»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на выезде одержал уверенную победу над «Даллас Маверикс» — 122:107. Определяющей стала третья четверть, в которой «олени» взяли верх со счётом 35:22.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 17 подборов. 20 баллов на счету Брука Лопеса, по 18 – у Малкольма Брогдона и Эрика Бледсо.
В составе «Далласа» 20 очков набрал Лука Дончич, 18 – Трэй Бёрк. 11 игроков «Маверикс» из 13 отметились хотя бы одним точным попаданием из-за дуги.

«Милуоки» (41-13) одержал шестую подряд и закрепился в роли лидера лиги. У «Далласа» (25-29) первое поражение за три матча. «Маверикс» — 11-е в турнирной таблице Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2019, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
107 : 122
(29:29, 22:35, 35:30, 21:28)
Милуоки Бакс
Милуоки
Даллас Маверикс: Дончич - 20, Бёрк - 18, Пауэлл - 12, Хардуэй-младший - 12, Клебер - 11, Финни-Смит - 9, Новицки - 6, Брокхофф - 6, Брансон - 5, Харрис - 3, Джексон - 3, Макон - 2, Ли
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Лопес - 20, Бледсо - 18, Брогдон - 18, Браун - 10, Ильясова - 8, Уилсон - 5, Хилл - 4, Снелл - 4, Коннотон - 4, Дюваль - 2, Вуд
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