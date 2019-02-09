29+17 Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Даллас»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на выезде одержал уверенную победу над «Даллас Маверикс» — 122:107. Определяющей стала третья четверть, в которой «олени» взяли верх со счётом 35:22.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 17 подборов. 20 баллов на счету Брука Лопеса, по 18 – у Малкольма Брогдона и Эрика Бледсо.

В составе «Далласа» 20 очков набрал Лука Дончич, 18 – Трэй Бёрк. 11 игроков «Маверикс» из 13 отметились хотя бы одним точным попаданием из-за дуги.

«Милуоки» (41-13) одержал шестую подряд и закрепился в роли лидера лиги. У «Далласа» (25-29) первое поражение за три матча. «Маверикс» — 11-е в турнирной таблице Западной конференции.