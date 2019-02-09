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«Голден Стэйт» благодаря 25 очкам Томпсона сломил сопротивление «Финикса»

«Голден Стэйт» благодаря 25 очкам Томпсона сломил сопротивление «Финикса»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Финикс Санз» — 117:107. Перед последней четвертью хозяева вели с преимуществом в три балла, но уступили в этом игровом отрезке со счётом 22:35.

25 очков в составе действующих чемпионов набрал Клэй Томпсон. Он реализовал 4 броска из 5 из-за дуги. 21 балл на счету Кевина Дюранта, 20 – у Стивена Карри (3 из 11 из-за дуги), 18 – у Демаркуса Казинса.

В составе «Финикса» дабл-даблами отметились первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон (23 очка и 12 подборов) и Келли Убре (25 баллов и 12 подборов). Девин Букер участия в матче не принимал.

«Воины» (39-15) одержали третью победу кряду. Серия «Финикса» (11-46) из поражений достигла 13 матчей.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2019, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
107 : 117
(31:26, 22:34, 32:22, 22:35)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Финикс Санз: Убре - 25, Эйтон - 23, Джексон - 19, Бриджес - 19, Холмс - 10, Джонсон - 5, Окобо - 3, Бендер - 2, Кроуфорд - 1, Эванс, Букер, Дэниелс
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 25, Дюрант - 21, Карри - 20, Казинс - 18, Грин - 13, Йеребко - 7, Луни - 4, Ливингстон - 4, Игуодала - 3, Кук - 2, Белл, Маккинни, Дерриксон
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