«Голден Стэйт» благодаря 25 очкам Томпсона сломил сопротивление «Финикса»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Финикс Санз» — 117:107. Перед последней четвертью хозяева вели с преимуществом в три балла, но уступили в этом игровом отрезке со счётом 22:35.

25 очков в составе действующих чемпионов набрал Клэй Томпсон. Он реализовал 4 броска из 5 из-за дуги. 21 балл на счету Кевина Дюранта, 20 – у Стивена Карри (3 из 11 из-за дуги), 18 – у Демаркуса Казинса.

В составе «Финикса» дабл-даблами отметились первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон (23 очка и 12 подборов) и Келли Убре (25 баллов и 12 подборов). Девин Букер участия в матче не принимал.

«Воины» (39-15) одержали третью победу кряду. Серия «Финикса» (11-46) из поражений достигла 13 матчей.