«Сакраменто» вырвал победу у «Майами», Хилд набрал 23 очка

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сакраменто Кингз» на домашнем паркете взял верх над «Майами Хит» — 106:92. Гости выиграли первую четверть со счётом 28:17, но уступили в заключительной – 13:27.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Бадди Хилд, набравший 23 очка. 16 баллов в активе Богдана Богдановича. 12 очков на счету новичка Харрисона Барнса, недавно перешедшего из «Даллас Маверикс».

В составе «Хит» 21 очко на счету Джоша Ричардсона. Дабл-дабл из 17 баллов и 19 подборов оформил Хассан Уайтсайд. В активе ветерана Дуэйна Уэйда 15 очков. Он реализовал 3 броска из 7 из-за дуги.

«Сакраменто» (29-26) одержал четвёртую победу в пяти матчах. У «Майами» четыре поражения в пяти встречах.