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«Сакраменто» вырвал победу у «Майами», Хилд набрал 23 очка

«Сакраменто» вырвал победу у «Майами», Хилд набрал 23 очка
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сакраменто Кингз» на домашнем паркете взял верх над «Майами Хит» — 106:92. Гости выиграли первую четверть со счётом 28:17, но уступили в заключительной – 13:27.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Бадди Хилд, набравший 23 очка. 16 баллов в активе Богдана Богдановича. 12 очков на счету новичка Харрисона Барнса, недавно перешедшего из «Даллас Маверикс».

В составе «Хит» 21 очко на счету Джоша Ричардсона. Дабл-дабл из 17 баллов и 19 подборов оформил Хассан Уайтсайд. В активе ветерана Дуэйна Уэйда 15 очков. Он реализовал 3 броска из 7 из-за дуги.

«Сакраменто» (29-26) одержал четвёртую победу в пяти матчах. У «Майами» четыре поражения в пяти встречах.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2019, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
102 : 96
(17:28, 33:31, 25:24, 27:13)
Майами Хит
Майами
Сакраменто Кингз: Хилд - 23, Богданович - 16, Фокс - 12, Барнс - 12, Джайлс - 10, Бёркс - 9, Коли-Стайн - 7, Феррелл - 6, Бьелица - 4, Багли III - 3, Брюэр, Мейсон, Куфос
Майами Хит: Ричардсон - 21, Уайтсайд - 17, Уэйд - 15, Уэйтерс - 12, Олиник - 9, Джонсон - 9, Уинслоу - 5, Макгрудер - 4, Адебайо - 2, Робинсон - 2, Андерсон, Хаслем
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