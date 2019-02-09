Джон Уолл — о травме: это было послание от Господа

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл прокомментировал ситуацию, в которой он перенёс разрыв ахиллова сухожилия, поскользнувшись дома, из-за чего пропустит ещё один год.



«Это было послание от Господа, мне нужно полностью восстановиться и отсидеться дома. На протяжении всей карьеры я играл через боль, меня постоянно что-то беспокоило. Но я всё равно шёл играть. В итоге это привело к тому, к чему привело», — приводит слова Уолла ESPN.



Окончательно сезон для Уолла был закончен в конце 2018 года, когда медики посоветовали ему прооперировать пятку. Тогда прогнозировали, что игрок пропустит от 6 до 8 месяцев. В нынешнем регулярном чемпионате защитник принял участие в 32 поединках. В них он набирал 20,7 очка, собирал 3,6 подбора, совершал 8,7 результативной передачи и выполнял 1,5 перехвата за 34,5 минуты игрового времени.