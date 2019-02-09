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Дончич: в НБА набирать очки легче, чем в Европе

Дончич: в НБА набирать очки легче, чем в Европе
Баскетбол / НБА

Баскетболист команды НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич считает, что в НБА набирать очки легче, чем в Европе.

«В НБА легче набирать очки, чем в Европе. Определённо. В Европе площадка меньше и действует правило трёх секунд. Думаю, здесь набирать очки легче», — приводит слова Дончича Clutch Points.

Ранее 19-летний Дончич, записав в актив 35 очков в матче с «Кливленд Кавальерс», довёл общее количество встреч как минимум с 30 набранными очками за карьеру в НБА до семи. Таким образом, он стал четвёртым игроком в истории лиги, добившимся таких показателей до того, как ему исполнилось 20 лет.

Ранее это удавалось только Кевину Дюранту (7 подобных встреч до 20-летия), Кармело Энтони (10) и Леброну Джеймсу (20).

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