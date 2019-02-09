Крунослав Симон стал MVP 22-го тура Евролиги

Защитник турецкого баскетбольного клуба «Анадолу Эфес» Крунослав Симон признан лучшим игроком 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.



В матче с «Гран-Канарией» Симон набрал 25 очков, выполнил 4 подбора, отдал 3 результативные передачи и совершил 2 перехвата. Его команда одержала победу со счётом 93:74.

В тройку самых ценных баскетболистов тура вошли также форвард «Химок» Джордан Мики и форвард «Милана» Миндаугас Кузминскас. 25 очков, 4 подбора, 1 ассист и 1 перехват помогли подмосковной команде обыграть «Будучность» — 98:90. Кузьминскас набрал 19 очков и приплюсовал к ним 8 подборов, что позволило «Милану» победить в игре с «Дарушшафакой» — 90:78.