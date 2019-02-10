«Нью-Йорк» потерпел 16-е поражение кряду, «Шарлотт» в гостях обыграл «Атланту»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 99:104 (23:25, 19:21, 27:28, 30:30). «Рэпторс» продлили серию побед до четырёх матчей, в то время как «Никс» потерпели 16-е поражение кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал Кайл Лоури, набравший 22 очка. Дабл-даблом отметился Серж Ибака (15 очков, 13 подборов). В активе Деандре Джордана 10 очков и 18 подборов.

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» в гостях обыграл «Атланту Хоукс» — 129:120 (46:31, 27:37, 33:18, 23:34). Главным героем встречи стал разыгрывающий «Хорнетс» Кемба Уокер, на счету которого 37 очков.