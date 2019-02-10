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«Нью-Йорк» потерпел 16-е поражение кряду, «Шарлотт» в гостях обыграл «Атланту»

«Нью-Йорк» потерпел 16-е поражение кряду, «Шарлотт» в гостях обыграл «Атланту»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 99:104 (23:25, 19:21, 27:28, 30:30). «Рэпторс» продлили серию побед до четырёх матчей, в то время как «Никс» потерпели 16-е поражение кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал Кайл Лоури, набравший 22 очка. Дабл-даблом отметился Серж Ибака (15 очков, 13 подборов). В активе Деандре Джордана 10 очков и 18 подборов.

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» в гостях обыграл «Атланту Хоукс» — 129:120 (46:31, 27:37, 33:18, 23:34). Главным героем встречи стал разыгрывающий «Хорнетс» Кемба Уокер, на счету которого 37 очков.

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
99 : 104
(23:25, 19:21, 27:28, 30:30)
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Йорк Никс: Нокс - 20, Робинсон - 15, Аллен - 14, Смит - 13, Джордан - 10, Вонле - 9, Хезонья - 7, Трир - 7, Дотсон - 4, Корнет, Хикс, Томас
Торонто Рэпторс: Лоури - 22, Ибака - 15, Грин - 14, Пауэлл - 14, Леонард - 11, Сиакам - 10, Марк Газоль - 7, Ванвлит - 5, Маккоу - 4, Ануноби - 2, Лойд, Буше
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
120 : 129
(31:46, 37:27, 18:33, 34:23)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс: Коллинс - 21, Янг - 20, Хаертер - 17, Дедмон - 14, Лин - 13, Бэйзмор - 13, Принс - 7, Лень - 7, Картер - 4, Спеллмен - 2, Бембри - 2, Андерсон
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 37, Уильямс - 27, Лэмб - 24, Кидд-Гилкрист - 11, Зеллер - 10, Бриджес - 6, Батюм - 6, Монк - 4, Грэм - 4, Бэйкон, Бийомбо, Эрнангомес, Камински
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