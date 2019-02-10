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«Клипперс» в гостях обыграли «Бостон», «Мемфис» победил «Нью-Орлеан»

«Клипперс» в гостях обыграли «Бостон», «Мемфис» победил «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и уступил со счётом 112:123 (43:20, 31:33, 12:28, 26:42).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал Монтрезл Харрелл, набравший 21 очко. Дабл-даблом отметился Данило Галлинари (19 очков, 10 подборов). В составе «Бостона» 19 баллов набрал Гордон Хэйворд, по 16 — у Джейсона Тейтума и Терри Розира.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» дома обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» — 99:90 (20:28, 21:16, 31:18, 27:28).

Главным героем встречи стал Жоаким Ноа, в активе которого 19 очков и 14 подборов. В составе «Пеликанс» дабл-даблами отметились Энтони Дэвис (14 очков, 16 подборов) и Кенрич Уильямс (10 очков, 13 подборов).

Ещё в одной встрече «Вашингтон Уизардс» в гостях обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 134:125 (34:32, 42:29, 30:35, 28:29).

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
112 : 123
(43:20, 31:33, 12:28, 26:42)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Хэйворд - 19, Тейтум - 16, Розир - 16, Моррис - 15, Ирвинг - 14, Браун - 12, Тайс - 10, Хорфорд - 6, Уонамэйкер - 2, Смарт - 2, Ябуселе, Оджелей, Уильямс
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 21, Галлинари - 19, Шамет - 17, Л. Уильямс - 15, Жильжо-Александер - 14, Беверли - 12, Зубац - 12, Темпл - 11, Грин - 2, Торнвелл, Уоллес, Робинсон, Мотли
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
99 : 90
(20:28, 21:16, 31:18, 27:28)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Мемфис Гриззлиз: Ноа - 19, Холидэй - 15, Джексон - 14, Майлз - 13, Конли - 11, Рэбб - 10, Брэдли - 8, Райт - 7, Кабокло - 2, Картер, Уошберн, Ватанабэ
Нью-Орлеан Пеликанс: Рэндл - 21, Холидей - 15, Дэвис - 14, Уильямс - 10, Миллер - 8, Джексон - 6, Фрейзер - 5, Мур - 5, Диалло - 4, Кларк - 2, Джонсон, Смит, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
125 : 134
(32:34, 29:42, 35:30, 29:28)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Чикаго Буллз: Лавин - 26, Маркканен - 20, Лопес - 18, Селден - 17, Портер - 17, Сэмпсон - 7, Данн - 6, Фелисио - 5, Луваву-Кабарро - 5, Арчидиаконоу - 4, Харрисон
Вашингтон Уизардс: Бил - 31, Рэндл - 20, Паркер - 20, Ариза - 19, Джонсон - 14, Брайант - 13, Портис - 10, Саторански - 7, Деккер, Дженкинс, Маинми, Грин, Макрай
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