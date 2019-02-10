«Клипперс» в гостях обыграли «Бостон», «Мемфис» победил «Нью-Орлеан»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и уступил со счётом 112:123 (43:20, 31:33, 12:28, 26:42).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал Монтрезл Харрелл, набравший 21 очко. Дабл-даблом отметился Данило Галлинари (19 очков, 10 подборов). В составе «Бостона» 19 баллов набрал Гордон Хэйворд, по 16 — у Джейсона Тейтума и Терри Розира.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» дома обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» — 99:90 (20:28, 21:16, 31:18, 27:28).

Главным героем встречи стал Жоаким Ноа, в активе которого 19 очков и 14 подборов. В составе «Пеликанс» дабл-даблами отметились Энтони Дэвис (14 очков, 16 подборов) и Кенрич Уильямс (10 очков, 13 подборов).

Ещё в одной встрече «Вашингтон Уизардс» в гостях обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 134:125 (34:32, 42:29, 30:35, 28:29).