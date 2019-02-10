45 очков Джорджа и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Хьюстон»
10 февраля 2019, 07:16
Баскетбол
/ НБА
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и уступил со счётом 112:117 (28:25, 42:23, 20:42, 22:27). Для «Тандер» эта победа стала третьей кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19
Главным героем встречи стал форвард гостей
, на счету которого 45 очков. Очередной трипл-дабл оформил разыгрывающий «Оклахомы» Пол Джордж Расселл Уэстбрук (21 очко, 12 подборов, 11 передач).
В составе «Хьюстона» 42 очка набрал
Джеймс Харден. Близок к трипл-даблу был Крис Пол, в активе которого 18 очков, 10 подборов и 9 передач. Дабл-даблом отметился Кеннет Фарид (17 очков, 12 подборов).
В параллельном матче «Милуоки Бакс» с разгромным счётом дома уступил «Орландо Мэджик» — 83:103 (19:20, 30:39, 15:20, 19:24). Таким образом, «Бакс» прервали шестиматчевую победную серию.
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 04:30 МСК
112 : 117
(28:25, 42:23, 20:42, 22:27)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Харден - 42, Пол - 18, Фарид - 17, Гордон - 13, Риверс - 10, Грин - 7, Шамперт - 3, Илариу - 2, Эдвардс, Капела, Такер
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 45, Уэстбрук - 21, Шрёдер - 17, Фергюсон - 15, Грант - 8, Адамс - 6, Паттерсон - 3, Ноэль - 2, Фелтон, Диалло, Надер, Бертон
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 05:00 МСК
83 : 103
(19:20, 30:39, 15:20, 19:24)
Милуоки Бакс: Бледсо - 19, Брогдон - 14, Миддлтон - 11, Лопес - 9, Коннотон - 7, Хилл - 6, Снелл - 6, Уилсон - 4, Дюваль - 3, Вуд - 2, Ильясова - 2, Браун, Миротич
Орландо Мэджик: Айзек - 17, Вучевич - 15, Росс - 15, Гордон - 14, Бриско - 9, Огастин - 9, Фурнье - 7, Берч - 6, Фразьер - 6, Ивунду - 3, Грант - 2, Мартин, Джефферсон