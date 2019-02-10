45 очков Джорджа и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Хьюстон»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и уступил со счётом 112:117 (28:25, 42:23, 20:42, 22:27). Для «Тандер» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард гостей Пол Джордж, на счету которого 45 очков. Очередной трипл-дабл оформил разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук (21 очко, 12 подборов, 11 передач).

В составе «Хьюстона» 42 очка набрал Джеймс Харден. Близок к трипл-даблу был Крис Пол, в активе которого 18 очков, 10 подборов и 9 передач. Дабл-даблом отметился Кеннет Фарид (17 очков, 12 подборов).

В параллельном матче «Милуоки Бакс» с разгромным счётом дома уступил «Орландо Мэджик» — 83:103 (19:20, 30:39, 15:20, 19:24). Таким образом, «Бакс» прервали шестиматчевую победную серию.