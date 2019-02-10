Маркус Моррис: нынешний «Бостон» — не команда, а разрозненный набор игроков

Мощный форвард «Бостон Селтикс» Маркус Моррис после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» поделился мнением о причинах неудач команды в нынешнем сезоне.



«Расстроен не из-за отдельного взятого поражения. Дело в нашем отношении к игре. Баскетболисты повесили головы. Они не получают удовольствия на площадке, даже когда мы побеждаем.



Вижу, как ведут себя игроки других команд. Запасные поддерживают партнёров со скамейки, искренне радуются успехам товарищей. Они являются единым коллективом. А когда смотрю на «Бостон», то вижу разрозненный набор баскетболистов», — цитирует Морриса ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Селтикс» со счётом 112:123, хотя в ходе первой половины они вели «+28».

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