Ирвинг получил травму колена в матче с «Клипперс»

Стартовый разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг из-за растяжения правого колена был вынужден покинуть площадку во второй четверти матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» и не смог продолжить игру, сообщает ESPN. Он получил повреждение, пытаясь пройти заслон соперника, когда преследовал опекаемого им баскетболиста в обороне. Степень серьёзности травмы будет установлена после медицинского обследования.



В нынешнем сезоне Ирвинг уже пропустил 9 встреч из-за проблем со здоровьем.



Матч завершился домашним поражением «Бостона» со счётом 112:123. Причём после ухода защитника «Селтикс» проиграли оставшуюся часть встречи 44:75, хотя до этого владели преимуществом «+28».

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