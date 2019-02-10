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Джеймс: выбирал в свою команду на Матч звёзд сильнейших, а не свободных агентов

Джеймс: выбирал в свою команду на Матч звёзд сильнейших, а не свободных агентов
Баскетбол / НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опроверг информацию о том, что выбирал в свою сборную на Матч звёзд НБА в первую очередь тех игроков, которые смогут перейти в его команду в предстоящее межсезонье.

«Интересно было послушать разные теории, но я выбирал игроков согласно разработанному рейтингу и брал лучшего из тех, кто был доступен на тот момент. Просто так совпало, что Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг могут стать свободными агентами по окончании сезона, и Кавай Леонард тоже им будет. А вот у Джеймса Хардена контракт до 2030 года. И у Брэдли Била, Карла-Энтони Таунса и Ламаркуса Олдриджа срок действия соглашений истекает нескоро. Как и у меня самого», – передаёт слова Джеймса ESPN.

Пять из шести выбранных Джеймсом первыми игроков в межсезонье получат право сменить команду.

Л. Джеймс первыми выбрал в свою сборную 5 игроков, которые могут сменить команды
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