Харден получил технический фол за то, что справедливо указал судье на ошибку

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден получил технический фол в первой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» за то, что активно преследовал судью, указывая на совершённую ошибку. Арбитр не зафиксировал фол на Хардене при исполнении трёхочкового, хотя контакт соперника с рукой бросавшего явно был. Пользуясь паузой после остановки игры, защитник обратил на это внимание рефери, апеллируя к видеоповтору на большом экране под сводом арены.



Встреча завершилась домашним поражением «Хьюстона» со счётом 112:117. Харден в ней набрал 42 очка, совершил 2 подбора, отдал передачу и сделал перехват за 37 минут.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.