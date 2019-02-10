Харден впервые в карьере не стал самым результативным в матче, набрав 40 очков

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набрал 42 очка в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер», в то время как форвард соперников Пол Джордж отметился 45 очками. Это первый случай в карьере Хардена, когда он, записав в актив как минимум 40 очков, не стал самым результативным игроком встречи. При этом на его счету уже 70-й раз оказалось не менее 40 очков. Один раз он показал подобную результативность, выступая за «Оклахома-Сити» и 69 раз — в составе «Хьюстона».



Матч завершился домашним поражением «Хьюстона» со счётом 112:117. Защитник в нём также совершил 2 подбора, отдал одну передачу и сделал перехват за 37 минут.



«Рокетс» выиграли 53 матча из 69, в которых Харден набирал как минимум 40 очков.

45 очков Джорджа и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Хьюстон»