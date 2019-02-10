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«Зенит» победил «Цмоки-Минск» благодаря 24 очкам Рейнольдса

«Зенит» победил «Цмоки-Минск» благодаря 24 очкам Рейнольдса
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Зенит» добыл победу в гостях в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск». Команда из Санкт-Петербурга со стартовой четверти взяла инициативу в свои руки и повела со счётом 27:23. Перед большим перерывом преимущество петербуржцев стало уже двузначным — 51:36.

В третьей четверти подопечные Плазы довели счёт до разгромного — 74:49. Получив такое преимущество, «Зенит» слишком расслабился в заключительном игровом отрезке и набрал в нём только 5 очков. Тем не менее задел, сделанный ранее, позволил добиться победы со счётом 79:68.

Самым результативным в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 24 очка и собравший 8 подборов. У «Цмоки-Минск» 17 очков набрал Джамар Абрамс.

Единая лига ВТБ
10 февраля 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
68 : 79
(23:27, 13:24, 13:23, 19:5)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Цмоки-Минск: Абрамс - 17, Саддлер - 15, Сарикопулос - 12, Раш - 6, Тростинецкий - 5, Михайлович - 4, Мещеряков - 4, Кудрявцев - 3, Лютыч - 2, Вашкевич, Полищук, Белянков
Зенит: Рейнольдс - 24, Скрабб - 11, Воронов - 10, Миллер-Макинтайр - 7, Пушков - 7, Симонович - 7, Арманд - 6, Ютофф - 3, Балашов - 2, Усольцев - 2, Шевчук, Валиев
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