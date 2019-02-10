«Зенит» победил «Цмоки-Минск» благодаря 24 очкам Рейнольдса

«Зенит» добыл победу в гостях в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск». Команда из Санкт-Петербурга со стартовой четверти взяла инициативу в свои руки и повела со счётом 27:23. Перед большим перерывом преимущество петербуржцев стало уже двузначным — 51:36.

В третьей четверти подопечные Плазы довели счёт до разгромного — 74:49. Получив такое преимущество, «Зенит» слишком расслабился в заключительном игровом отрезке и набрал в нём только 5 очков. Тем не менее задел, сделанный ранее, позволил добиться победы со счётом 79:68.

Самым результативным в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 24 очка и собравший 8 подборов. У «Цмоки-Минск» 17 очков набрал Джамар Абрамс.