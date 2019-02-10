«Парма» стала обладателем Кубка России по баскетболу

Пермская «Парма» переиграла «Нижний Новгород» в финале Кубка России по баскетболу и стала обладателем трофея. Пермяки с самой первой четверти обозначили свои претензии на победу в матче, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в 3 очка. Второй игровой отрезок также остался за «Пармой» — к большому перерыву пермяки вели со счётом 40:29.



Не изменилась ситуация и в третьей четверти — к заключительному игровому отрезку преимущество пермской команды достигло 17 очков. В заключительной четверти нижегородцы смогли серьёзно прибавить, но отставание было слишком большим. Итоговый счёт — 73:67 (22:19, 18:10, 17:11, 27:16) в пользу «Пармы».



В матче за третье место «Новосибирск» переиграл санкт-петербургский «Спартак» со счётом 71:62.