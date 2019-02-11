Пашутин: «Зелена Гура» сегодня была лучше на подборе

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче с польской «Зеленой Гурой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По словам Пашутина, причиной поражения стала слабая игра саратовчан в обороне и на подборах.



«Сегодня мы не показали хорошей защиты. «Зелена Гура» сегодня была лучше на подборе – особенно в нападении. А кто контролирует щит, тот и выигрывает. Также мы позволяли Замойски, Кошареку и Сокаловскому совершать открытые броски», — приводит слова Егвения Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 108:100 (20:24, 24:24, 29:23, 35:29) в пользу «Зелена Гуры». «Автодор» занимает десятую строчку в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.