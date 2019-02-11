Ватутин: Теодосич жалел бы до конца жизни, если бы не уехал в НБА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о разыгрывающем Милоше Теодосиче, который ранее расторг контракт с клубом НБА «Лос-Анджелес Клипперс».

«По нашему телефонному разговору я понял, что он ещё не принял решение — вернуться в клуб Евролиги или залечить все болячки и целенаправленно готовиться к участию в чемпионате мира – 2019. Он хочет сыграть за сборную и намерен сделать всё возможное для этого. К тому же в его семье ожидается пополнение. Поэтому баскетбольные вопросы, наверное, для него сейчас временно на втором плане.

Тео — большой мастер, но в НБА надо уезжать молодым и здоровым. Плюс ему не повезло с травмами, которые преследовали его все эти полтора года. Но в любом случае он молодец, что попробовал. Если бы Теодосич не уехал в НБА, то жалел бы об этом до конца жизни», — приводят слова Ватутина «Известия».