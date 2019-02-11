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«Орландо» одержал третью победу подряд, обыграв на выезде «Атланту»

«Орландо» одержал третью победу подряд, обыграв на выезде «Атланту»
Баскетбол / НБА

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Орландо Мэджик» на домашнем паркете одержал убедительную победу над «Атлантой Хоукс» — 124:108. Определяющей стала вторая четверть, которую гости выиграли со счётом 37:23.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Ди Джея Огастина (14 баллов и 10 результативных передач). По 17 очков в активе Эвана Фурнье и Джонатана Айзека.

В составе «Атланты» 16 очков набрал центровой Алексей Лень. По 15 баллов на счету Джона Коллинза и Кевина Хёртера.

«Орландо» (25-32) одержал третью победу подряд и закрепился на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Атланты» (17-39) три поражения кряду.

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2019, понедельник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
108 : 124
(25:26, 23:37, 26:35, 34:26)
Орландо Мэджик
Орландо
Атланта Хоукс: Лень - 16, Коллинс - 15, Хаертер - 15, Янг - 13, Лин - 12, Спеллмен - 10, Принс - 8, Бэйзмор - 7, Андерсон - 5, Дедмон - 5, Бембри - 2, Картер
Орландо Мэджик: Вучевич - 19, Росс - 18, Айзек - 17, Фурнье - 17, Огастин - 14, Гордон - 12, Ивунду - 10, Мартин - 6, Берч - 6, Грант - 3, Бриско - 2, Джефферсон, Фразьер
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