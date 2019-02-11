«Орландо» одержал третью победу подряд, обыграв на выезде «Атланту»

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Орландо Мэджик» на домашнем паркете одержал убедительную победу над «Атлантой Хоукс» — 124:108. Определяющей стала вторая четверть, которую гости выиграли со счётом 37:23.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Ди Джея Огастина (14 баллов и 10 результативных передач). По 17 очков в активе Эвана Фурнье и Джонатана Айзека.

В составе «Атланты» 16 очков набрал центровой Алексей Лень. По 15 баллов на счету Джона Коллинза и Кевина Хёртера.

«Орландо» (25-32) одержал третью победу подряд и закрепился на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Атланты» (17-39) три поражения кряду.