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«Голден Стэйт» сломил сопротивление «Майами», Дюрант набрал 39 очков

«Голден Стэйт» сломил сопротивление «Майами», Дюрант набрал 39 очков
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете сломил сопротивление «Майами Хит» — 120:118. По ходу первой четверти «Хит» вели с преимуществом в 16 очков, а за 50 секунд до истечения основного времени побеждали 118:115. Но действующие чемпионы совершили решающий рывок.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 39 очков. 29 баллов на счету Клэя Томпсона (6 из 13 из-за дуги), 25 – у Стивена Карри (5 из 10 из-за дуги).

В составе гостей 37 очков набрал Джош Ричардсон. Он реализовал 8 бросков из 11 из-да дуги. Дабл-дабл из 13 баллов и 12 подборов оформил Хассан Уайтсайд. 24 очка на счету Диона Уэйтерса, 22 – у Джастиса Уинслоу.

«Воины» (40-15) одержали четвёртую победу кряду. У «Майами» (25-29) пять поражений в шести последних матчах. «Хит» вылетели из зоны плей-офф.

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2019, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
120 : 118
(24:34, 30:25, 36:23, 30:36)
Майами Хит
Майами
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 39, Томпсон - 29, Карри - 25, Казинс - 7, Йеребко - 7, Грин - 5, Луни - 4, Кук - 2, Маккинни - 2, Белл, Дерриксон, Ливингстон
Майами Хит: Ричардсон - 37, Уэйтерс - 24, Уинслоу - 22, Уайтсайд - 13, Уэйд - 10, Адебайо - 8, Олиник - 2, Джонсон - 2, Андерсон, Макгрудер, Хаслем, Робинсон
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