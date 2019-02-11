Сокрушительные данки Эмбиида – в видеообзоре матча «Филадельфия» – «Лейкерс»

«Филадельфия Сиксерс» дома встречался с «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли серия сокрушительных данков центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида и роскошный проход через всю площадку форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.



Матч завершился победой «Филадельфии» со счётом 143:120. Самым результативным игроком встречи с 39 очками стал мощный форвард «Лейкерс» Кайл Кузма. У победителей отличился центровой Джоэл Эмбиид, набравший 37 очков. Теперь «Сиксерс» занимают 4-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 36-20, а «Лейкерс» – 10-е в Западной (28-28).

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