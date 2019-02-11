Эффектный блок-шот Гордона Леню – в видеообзоре матча «Орландо» – «Атланта»

«Орландо Мэджик» на своей площадке принимал «Атланту Хоукс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались эффектный блок-шот мощного форварда «Орландо» Аарона Гордона центровому соперника Алексею Леню, а также шикарный аллей-уп в исполнении игроков «Орландо» Эвана Фурнье и Джонатана Айзека.



Матч завершился победой «Орландо» со счётом 124:108. Самым результативным игроком встречи с 19 очками стал центровой победителей Никола Вучевич. У «Атланты» отличился центровой Алексей Лень, набравший 16 очков. Теперь «Мэджик» занимают в Восточной конференции 10-е место с соотношением побед и поражений 25-32, а «Хоукс» – 12-е (18-38).

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