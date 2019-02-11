Шушаков: важно, что «Парма» выдержала курс, намеченный на финальный матч

Исполняющий обязанности главного тренера «Пармы» Вячеслав Шушаков прокомментировал победу своих подопечных в Кубке России по баскетболу.



«В первую очередь – слова благодарности прежнему главному тренеру Николайсу Мазурсу, который последние полтора года готовил этих ребят. Так получилось, что именно мне довелось ехать с ними на «Финал четырёх». И они это сделали. Сделали не только для себя, но и для всех, с кем они работали. Важно, что мы выдержали курс, намеченный на финальный матч. И результат пришёл.



Перед игрой акцентировали внимание на том, что нельзя расслабляться никогда. Зная тренерский стиль Зорана Лукича, понимал, что он будет до последней секунды выжимать всё из своих игроков и может переломить любой матч. Ощущения, что снова проиграем, не возникло. Но ребята отдались в третьей четверти, которую мы считали ключевым моментом. В четвёртой нужно было просто продержаться, однако у некоторых игроков немного колёса спустились, кто-то набрал фолов и ограничил ротацию. Начали грубо ошибаться в нападении и защите, но всё-таки «доехали» до финиша.



Титул MVP для Александра Платунова не удивил. Он функционально очень хорошо готов, физически развит. Ему просто нужно постоянно придавать уверенности в каких-то игровых моментах. В «Финале четырёх» он действовал уверенно, даже когда ошибался. Если продолжит – будет замечательным игроком», — приводит слова Шушакова пресс-служба команды.