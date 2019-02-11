Ласме подписал контракт со «Страсбургом»

Бывший игрок УНИКСа и греческого «Панатинаикоса», габонский форвард Стефан Ласме подписал контракт с французским «Страсбургом», сообщает официальный сайт клуба.



Напомним, что нынешний сезон Ласме начинал в составе греческого «Панатинаикоса», однако был уволен из команды в конце января 2019 года из-за того, что команда подписала Эдриана Пейна. В связи с этим лимит на легионеров был превышен, и Ласме оказался вне ротации тренера Рика Питино.



Стефан в нынешнем сезоне не имеет права играть ни за одну другую команду Евролиги, потому что он был частью ростера одного из клубов турнира после 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Напомним, что прошлый сезон Ласме провёл в составе казанского УНИКСа.