Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

Ласме подписал контракт со «Страсбургом»

Ласме подписал контракт со «Страсбургом»
Баскетбол

Бывший игрок УНИКСа и греческого «Панатинаикоса», габонский форвард Стефан Ласме подписал контракт с французским «Страсбургом», сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что нынешний сезон Ласме начинал в составе греческого «Панатинаикоса», однако был уволен из команды в конце января 2019 года из-за того, что команда подписала Эдриана Пейна. В связи с этим лимит на легионеров был превышен, и Ласме оказался вне ротации тренера Рика Питино.

Стефан в нынешнем сезоне не имеет права играть ни за одну другую команду Евролиги, потому что он был частью ростера одного из клубов турнира после 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Напомним, что прошлый сезон Ласме провёл в составе казанского УНИКСа.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент