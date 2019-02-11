«Кливленд» подписал контракт с игроком, которого обменял 7 февраля в «Хьюстон»

«Кливленд Кавальерс» подписал соглашение с атакующим защитником Ником Стаускасом, сообщает официальный сайт клуба. Контракт со Стаускасом рассчитан до конца сезона.



Примечательно, что нынешний сезон Стаускас начинал в «Портленд Трэйл Блэйзерс», однако был обменян именно в «Кливленд Кавальерс» вместе с Уэйдом Болдуином на Родни Худа.



Однако сразу после этого Стаускас вместе с Болдуином был обменян «Кливленд Кавальерс» в «Хьюстон Рокетс» на Брэндона Найта, Маркиза Криса и защищённый пик первого раунда.



После этого «Хьюстон Рокетс» практически моментально избавился от игроков, отправив их в «Индиану», которая ничего при этом обмене не отдала, а игроков практически сразу же отчислила. Таким образом, Стаускас дважды в этом сезоне становился игроком «Кливленд Кавальерс».