Йованович: горжусь тем, как мы провели матч против клуба Евролиги

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович прокомментировал победу подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками».



«Очень трудная и очень важная игра для нас. После поражений от АСВЕЛа и ЦСКА нам важно было продемонстрировать реакцию в противостоянии с одним из лидеров Лиги ВТБ. Отчасти это произошло в игре со «Скайлайнерс», но по-настоящему реабилитировались мы именно сегодня.



Я рассчитывал на то, что в Химках наш баскетбол станет гораздо лучше, особенно в нападении, – и это произошло. Горжусь тем, как мы провели матч против клуба Евролиги. Поздравляю «Химки» с отличной игрой и своих парней с большой победой!» — приводит слова Йовановича официальный сайт Едлиной лиги ВТБ.