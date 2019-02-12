«Торонто» обыграл «Бруклин», «Детройт» — «Вашингтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (42-16) на домашнем паркете взял верх над «Бруклин Нетс» (29-29) — 127:125.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кавай Леонард, набравший 30 очков. Дабл-дабл из 18 баллов и 12 подборов на счету Сержа Ибаки. 17 очков в активе Паскаля Сиакама, 16 – у Марка Газоля. В составе «Нетс» 28 очков набрал Д’Анджело Расселл (также 14 результативных передач), 24 балла – у Джо Харриса.

В параллельной встрече «Детройт Пистонс» (26-29) также дома обыграл «Вашингтон Уизардс» (24-33) — 121:112.

В составе победителей дабл-дабл из 32 очков и 17 подборов оформил Андре Драммонд. 31 балл на счету Блэйка Гриффина. У «волшебников» Брэдли Бил оформил дабл-дабл из 32 очков и 10 результативных передач. 24 балла в активе Бобби Портиса, 23 – у Тревора Аризы.