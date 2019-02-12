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«Торонто» обыграл «Бруклин», «Детройт» — «Вашингтон»

«Торонто» обыграл «Бруклин», «Детройт» — «Вашингтон»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (42-16) на домашнем паркете взял верх над «Бруклин Нетс» (29-29) — 127:125.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кавай Леонард, набравший 30 очков. Дабл-дабл из 18 баллов и 12 подборов на счету Сержа Ибаки. 17 очков в активе Паскаля Сиакама, 16 – у Марка Газоля. В составе «Нетс» 28 очков набрал Д’Анджело Расселл (также 14 результативных передач), 24 балла – у Джо Харриса.

В параллельной встрече «Детройт Пистонс» (26-29) также дома обыграл «Вашингтон Уизардс» (24-33) — 121:112.

В составе победителей дабл-дабл из 32 очков и 17 подборов оформил Андре Драммонд. 31 балл на счету Блэйка Гриффина. У «волшебников» Брэдли Бил оформил дабл-дабл из 32 очков и 10 результативных передач. 24 балла в активе Бобби Портиса, 23 – у Тревора Аризы.

НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2019, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
127 : 125
(21:29, 35:31, 36:32, 35:33)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Леонард - 30, Ибака - 18, Сиакам - 17, Марк Газоль - 16, Маккоу - 13, Лоури - 13, Грин - 9, Ануноби - 6, Пауэлл - 5, Лойд, Миллер, Буше
Бруклин Нетс: Расселл - 28, Харрис - 24, Краббе - 22, Аллен - 15, Напьер - 10, Дэвис - 6, Грэм - 6, ЛеВерт - 6, Куруч - 5, Холлис-Джефферсон - 3, Кэрролл
НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2019, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
121 : 112
(36:27, 25:32, 29:20, 31:33)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Детройт Пистонс: Драммонд - 32, Гриффин - 31, Джексон - 16, Кеннард - 15, Браун - 9, Смит - 7, Мейкер - 5, Пачулия - 4, Маккалох - 2, Галлоуэй, Томас, Михайлюк, Кальдерон
Вашингтон Уизардс: Бил - 32, Портис - 24, Ариза - 23, Макрай - 10, Брайант - 8, Джонсон - 6, Рэндл - 5, Грин - 4, Деккер, Паркер, Маинми
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