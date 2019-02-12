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«Хьюстон» обыграл «Даллас» благодаря 31 очку Хардена и дабл-даблу Пола

«Хьюстон» обыграл «Даллас» благодаря 31 очку Хардена и дабл-даблу Пола
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете одержал убедительную победу над «Даллас Маверикс» — 120:104. Определяющей стала вторая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 39:28.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 31 очко. Он реализовал 6 бросков из 17 из-за дуги, а также 7 из 7 с линии штрафных. Дабл-дабл из 17 баллов и 11 результативных передач на счету Криса Пола. 19 очков в активе Джеральда Грина, у Эрика Гордона – 18, у Кеннета Фарида – 17.

В составе «Далласа» в паре шагов от трипл-дабла остановился Лука Дончич – 21 очко, 10 подборов и 8 передач. Он реализовал лишь 2 броска из 9 из-за дуги. 13 баллов на счету Джейлена Брансона.

НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2019, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
120 : 104
(25:22, 39:28, 28:28, 28:26)
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Харден - 31, Грин - 19, Гордон - 18, Пол - 17, Фарид - 17, Риверс - 7, Шамперт - 6, Такер - 3, Хартенштайн - 2, Кларк, Илариу
Даллас Маверикс: Дончич - 21, Брансон - 13, Пауэлл - 12, Хардуэй-младший - 10, Клебер - 9, Джексон - 9, Финни-Смит - 8, Бёрк - 8, Харрис - 8, Новицки - 6, Ли, Брокхофф
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