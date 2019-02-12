«Хьюстон» обыграл «Даллас» благодаря 31 очку Хардена и дабл-даблу Пола

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете одержал убедительную победу над «Даллас Маверикс» — 120:104. Определяющей стала вторая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 39:28.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 31 очко. Он реализовал 6 бросков из 17 из-за дуги, а также 7 из 7 с линии штрафных. Дабл-дабл из 17 баллов и 11 результативных передач на счету Криса Пола. 19 очков в активе Джеральда Грина, у Эрика Гордона – 18, у Кеннета Фарида – 17.

В составе «Далласа» в паре шагов от трипл-дабла остановился Лука Дончич – 21 очко, 10 подборов и 8 передач. Он реализовал лишь 2 броска из 9 из-за дуги. 13 баллов на счету Джейлена Брансона.