Трёхочковые Хардена и Дончича — в видеообзоре матча «Хьюстон» — «Даллас»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» и завершилась со счётом 120:104 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, записавший в актив 31 очко, 8 подборов, 7 передач и 5 перехватов. Разыгрывающий Крис Пол собрал коллекцию из 17 очков, 11 результативных передач, 2 подборов и 2 перехватов. Форвард «Маверикс» Лука Дончич набрал 21 очко, собрал 10 подборов и отдал 8 передач.

Видеообзор матча «Хьюстон» — «Даллас» можно посмотреть на «Чемпионате».

«Хьюстон» (33-23) занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Даллас» (26-30) — 11-е.