Т. Янг: хочу стать одним из величайших игроков в истории НБА

Новичок «Атланты Хоукс» Трей Янг признался, что ставит перед собой самые высокие цели в карьере.

«Попасть в список лучших новичков по количеству матчей с 20 очками и 10 передачами — это здорово, но мне хочется большего. Я хочу быть в списке разыгрывающих, которые выигрывали чемпионские титулы. Хочу стать одним из величайших игроков в истории НБА», — сказал Янг в эфире NBA TV.

Трей был выбран под пятым номером на драфте НБА в 2018 году. В дебютном сезоне 20-летний разыгрывающий набирает 16,8 очка, отдаёт 7,4 передачи, собирает 3,2 подбора, а также совершает 0,9 перехвата и 0,2 блок-шота за 29,9 минуты в среднем за игру.

В следующем матче регулярного чемпионата «Атланта» на своём паркете примет «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоится 13 февраля и начнётся в 3:30 мск.