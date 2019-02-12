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Уокер — о Хардене: он попадает 5 из 19 трёхочковых, трудно дать ему приз MVP

Уокер — о Хардене: он попадает 5 из 19 трёхочковых, трудно дать ему приз MVP
Баскетбол / НБА

Бывший игрок НБА Антуан Уокер считает, что защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден не заслуживает приза самому ценному баскетболисту сезона. По его словам, MVP чемпионата должен стать форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

«Я считаю, что Яннис опережает Джеймса. Не поймите неправильно, мне нравится смотреть игру Хардена. Но когда вы идёте в дриблинг 20 раз и попадаете 5 из 19 трёхочковых, то трудно дать вам приз MVP», – цитирует Уокера Reddit.

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