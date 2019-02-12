В РФБ заявили о запуске телеканала о баскетболе

Руководство Российской федерации баскетбола объявило о создании телеканала о баскетболе. Называться он будет «Мир баскетбола».

«Для нас огромный плюс, что РФБ как направляющая организация в плане развития баскетбола в стране сможет сама определять, что будет показываться на канале «Мир баскетбола». Создание канала — взаимная инициатива. У нас в РФБ эта идея давно витала в воздухе, а Егор Борисов пришёл с готовым планом её реализации, и его исполнение наложилось на наши возможности продвижения. Для всех важно качество контента, и, конечно, в идеале хотелось бы иметь максимальную линейку баскетбольных трансляций», — рассказал глава РФБ Андрей Кириленко.

«Мы счастливы, что у российского баскетбола теперь есть официальный родной дом на телевидении. Хотелось бы поблагодарить Андрея Кириленко за то, что проект осуществился. На стартовом этапе вещания будем в основном уделять внимание историческим матчам сборной России, главным победам национальной команды за последние десятилетия, документальным фильмам о баскетболе. В ближайших планах –трансляции чемпионата Испании, а уже в эти выходные покажем на канале четыре решающие игры испанского Кубка Короля – топового турнира с участием сразу нескольких клубов Евролиги.



В дальнейшем собираемся широко освещать в том числе и баскетбол 3x3. Например, мужская и женская сборные России U23 в октябре стали чемпионами мира, но кто видел эти матчи? Будем это исправлять», — приводит слова генерального директора телеканала Егора Борисова официальный сайт РФБ.

«Мир баскетбола» уже вёл тестовое вещание в течение месяца, а с сегодняшнего дня официально запущен и доступен для приобретения у различных провайдеров цифрового телевидения, включая НТВ+ и ряд кабельных операторов.