Дабл-дабл Хортона помог «Астане» победить «Зелену Гуру»

«Астана» добыла победу на домашней арене в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой». Команда из Казахстана уверенно начала матч, выиграв первую четверть с разницей в 6 очков — 21:15. К большому перерыву преимущество подопечных Райковича стало двузначным — 45:32.

В третьем игровом отрезке гости попытались вернуться в игру и немного сократили отставание — 49:57. Но в заключительные 10 минут матча «Астана» вновь завладела инициативой и оформила уверенную победу со счётом 84:70.

Самым результативным в составе победителей стал Кеннет Хортон, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов. 17 очков набрал Стефен Холт. В составе «Зеленой Гуры» лучшим стал Пжемыслав Замойски, записавший в актив 14 баллов.