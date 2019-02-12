Сборная Испании в ближайших матчах квалификации выступит без игроков Евролиги

Тренерский штаб сборной Испании по баскетболу назвал имена игроков, которые сыграют за национальную команду в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата мира, сообщает Eurohoops.

В списке из 14 игроков нет ни одного баскетболиста, представляющего команду Евролиги и, что было ещё более ожидаемым, нет ни одного игрока из НБА.

Самым известным игроком в ростере является экс-защитник УНИКСа Кино Колом, выступающий ныне в чемпионате Турции. Все остальные исполнители защищают цвета команд испанской лиги.

Отметим, что национальная сборная Испании по баскетболу досрочно квалифицировалась на чемпионат мира. Пиренейцы выступают в одном секстете с командами Украины, Турции, Латвии, Черногории и Словении.