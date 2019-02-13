Эмбиид: работа рефери в матче с «Бостоном» — полный отстой

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид остался недоволен судейством в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (109:112).

В конце пресс-конференции Эмбиид с использованием ненормативной лексики сказал: «Работа рефери — полный отстой». После чего встал и ушёл.

Джоэл в матче с «Бостоном» набрал 23 очка, собрал 14 подборов, отдал 3 результативные передачи и совершил 2 блок-шота за 37 минут. 24-летний центровой реализовал 9 бросков с игры из 22, включая 2 трёхочковых из 8.

«Филадельфия» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 57 встречах команда из штата Пенсильвания одержала 36 побед.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сиксерс» на выезде сыграют с «Нью-Йорк Никс». Встреча состоится 14 февраля и начнётся в 3:30 мск.