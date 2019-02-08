Гид по обменам в Восточной конференции

В НБА завершился период обменов, поэтому самое время подвести первые итоги, оценить проделанную клубами работу и ещё раз напомнить о состоявшихся переходах. Начнём с франшиз Восточной конференции, плей-офф которой обещает быть самым интересным за последние годы. Отсчёт поведём от вечера 31 января.

«Атланта Хоукс»

Отдали: Тайлер Дорси (в «Мемфис»)



Получили: Шелвин Мэк (из «Мемфиса»)



Оценка: 4



Тайлер Дорси оказался не нужен «Атланте», поэтому «Хоукс» совершили равнозначный обмен с «Гриззлиз» на Шэлвина Мэка. У обоих баскетболистов истекающие контракты, и в новых командах каждый постарается заслужить жалование на следующий сезон. Ллойд Пирс проделывает со своими подопечными качественную работу, и сейчас главное не мешать молодёжи развиваться.



У «Атланты» приличная химия, адекватные отношения в коллективе, и портить всё это лишними сделками сейчас ни к чему. Прогресс Янга и Коллинса позволяет «Хоукс» рассчитывать на светлое будущее.

«Бостон Селтикс»

Оценка: 2



После переезда Леброна в Калифорнию именно «Селтикс» назывались в числе главных претендентов на выход в большой финал от Востока, но пассивные действия менеджмента могут дорого обойтись «зелёным». Три основных конкурента «Бостона» прилично усилились, из-за чего ближайшие перспективы франшизы невероятно сильно зависят от плей-офф текущего сезона.



Хэйворд далёк от лучшей формы, Хорфорд не молодеет, а Ирвинг в случае неудачи вполне способен отправиться в другой клуб. «Селтикс» ещё могут добавить в состав, например, Кантера, но на фоне действий «Милуоки», «Торонто» и «Филадельфии» это выглядит слабовато.

«Бруклин Нетс»

Получили: Грег Монро, драфт-пик второго раунда (из «Торонто»)



Оценка: 4



«Нетс» помогли «Торонто» избавиться от контракта Монро, за что бонусом получили драфт-пик второго раунда. Коллектив Кенни Аткинсона постепенно развивается, а главным усилением «Бруклина» в оставшейся части сезона станет вернувшийся ЛеВерт. Пространство в платёжной ведомости и текущие результаты станут отличной базой для борьбы за серьёзных свободных агентов ближайшим летом.

«Вашингтон Уизардс»

Отдали: Отто Портер (в «Чикаго), Маркиф Моррис, драфт-пик второго раунда 2023 года (всё — в «Нью-Орлеан»)



Получили: Джабари Паркер и Бобби Портис (из «Чикаго»), Уэсли Джонсон (из «Нью-Орлеана»)



Оценка: 4



Джон Уолл порвал ахиллово сухожилие и вылетел ещё на 12-15 месяцев. В офисе «Уизардс» оперативно отреагировали на ситуацию и избавили себя от налога на роскошь, попутно сбросив один из самых ужасных контрактов лиги. «Вашингтон» не стал обменивать Брэдли Била, что видится разумным решением.



Соглашение с Билом действует до окончания сезона-2020/21, а в ближайшее межсезонье на рынок выходит сразу несколько звёздных свободных агентов. Если «Уизардс» оставят Брэдли ещё на год, то можно дождаться более щедрого предложения от других франшиз уже будущей зимой или посмотреть на состояние Уолла после травмы и оценить перспективы некогда одной из лучших задних линий Востока.

«Детройт Пистонс»

Отдали: Реджи Буллок (в «Лейкерс»), Стэнли Джонсон (в «Милуоки)



Получили: Святослав Михайлюк, будущий драфт-пик второго раунда (всё — из «Лейкерс»), Тон Мэйкер (из «Милуоки»)



Оценка: 3

«Детройт» обменял истекающие контракты Буллока и Джонсона на Снелла и Михайлюка, соглашения которых имеют несколько больших срок. В теории приобретённые исполнители могут раскрыться в системе Кейси, так как оба не получали достаточно доверия в предыдущих клубах. Сделки следует отнести к удачным, но в своём нынешнем положении от «Пистонс» требовались несколько иные меры, а не попытки найти заплатки в разваливающийся корабль.

«Индиана Пэйсерс»

Получили: Ник Стаускас, Уэйн Болдуин, драфт-пик второго раунда (всё — из «Хьюстона»)



Дополнительно: отчислили Ике Анигбогу



Оценка: 3



«Пэйсерс» помогли «Рокетс» расчистить платёжную ведомость за драфт-пик второго раунда, однако окончательно оценивать «Индиану» пока рано. Команде необходимо усиление в связи с травмой Виктора Оладипо, и потенциальный кандидат есть. Уэсли Мэттьюс договорился с «Никс» о выкупе контакта, а Индианаполис называется в числе наиболее вероятного места продолжения карьеры ветерана. Нэйту Макмиллану дополнительный опытный боец пришёлся бы очень кстати.

Пока не сыграл в ящик. «Индиана» учится жить без Оладипо Конец может настать в любой момент, но разгромить Леброна это не помешало.

«Кливленд Кавальерс»

Отдали: Родни Худ (в «Портленд»), Ник Стаускас, Уэйн Болдуин (в «Хьюстон»), Алек Бёркс (в «Сакраменто»)



Получили: Ник Стаускас, Уэйн Болдуин, два будущих драфт-пика второго раунда (всё — из «Портленда»), Брэндон Найт, Маркис Крисс, пик первого раунда (всё из «Хьюстона»)



Оценка: 4



«Кавальерс» работают по классической методике сливающей команды. «Кливленд» опускается на самое дно и торгует игроками с целью собрать максимальное количество драфт-пиков. Получается вполне неплохо, а о платёжке в паре следующих сезонов задумываться не стоит.

«Майами Хит»

Отдали: Тайлер Джонсон, Уэйн Эллингтон (оба в «Финикс)



Получили: Райан Андерсон (из «Финикса»)



Оценка: 3



«Хит» обменяли один из худших контрактов лиги на плюс-минус аналогичное соглашение. Разница лишь в том, что данная сделка позволит «Майами» сэкономить в будущем, а в остальном офис Пэта Райли по-прежнему скован в своих действиях благодаря безумным тратам на середняков.

«Милуоки Бакс»

Отдали: Тон Мэйкер (в «Детройт»), Джейсон Смит, Стэнли Джонсон, четыре драфт-пика второго раунда (всё — в «Нью-Орлеан»)



Получили: Стэнли Джонсон (из «Детройта»), Никола Миротич (из «Нью-Орлеана»)



Оценка: 4



«Бакс» вступили в гонку вооружений, развязанную «Филадельфией», и сумели выудить у «Пеликанс» Миротича. Никола способен приносить пользу как в старте, так и со скамейки — в зависимости от необходимости выступать на разных позициях. К тому же, черногорец отлично подходит под систему нападения Майка Буденхольцера, и его снайперские таланты сильно пригодятся «Милуоки» на поздних стадиях плей-офф.

«Нью-Йорк Никс»

Отдали: Кристапс Порзингис, Тим Хардуэй, Трей Бёрк и Кортни ли (всё — в «Даллас»)



Получили: Деннис Смит, Деандре Джордан, Уэсли Мэттьюс, драфт пик-первого раунда 2021 года, драфт-пик первого раунда 2023 года (всё — из «Далласа»)



Дополнительно: Договорились о выкупе контрактов с Мэттьюсом и Кантером



Оценка: 3



Судить о деятельности «Никс» в завершившемся периоде обменов логичнее летом, а пока сосредоточимся на фактах. Порзингис не хотел продлевать контракт, поэтому «Нью-Йорк» обменял пусть и звезду, но с серьёзной травмой, а вдовесок избавился от тяжёлых контрактов.



К группе молодых, талантливых и перспективных присоединился Деннис Смит, который под опекой Дэвида Физдейла способен значительно прибавить. «Никс» выкупили контракты Мэттьюса и Кантера, опускаются на дно, ждут драфта и готовы швырнуть двумя максимальными контрактами в топовых свободных агентов.

«Орландо Мэджик»

Отдали: Джонатан Симмонс, драфт-пики первого и второго раунда (в «Филадельфию»)



Получили: Маркелл Фульц (из «Филадельфии»)



Оценка: 4



В решениях руководства «Мэджик» всегда хочется найти что-то позитивное, но происходит это крайне редко. Менеджмент «Орландо» совершил интересную сделку с «Сиксерс», и обмен Фульца на Джонатана Симмонса в перспективе принесёт пользу всем действующим лицам. Маркелл попадает в более спокойную обстановку для развития своего таланта, где есть шанс вырасти в настоящую звезду. Критической необходимости в пиках у флоридцев нет, в распоряжении Стива Клиффорда и так хватает молодёжи, нуждающейся в раскрытии потенциала.

«Торонто Рэпторс»

Отдали: Йонас Валанчюнас, Си Джей Майлз, Дилон Райт, драфт-пик второго раунда 2024 года (всё — в «Мемфис»), Малакай Ричардсон, драфт-пик второго раунда 2022 года, права на Эмира Прелджича (в «Филадельфию»), Грег Монро, драфт-пик второго раунда (всё — в «Бруклин»)



Получили: Марк Газоль (из «Мемфиса»)



Оценка: 4



«Рэпторс» идут ва-банк, что абсолютно правильно и логично. «Торонто» необходимо делать всё возможное для продления Кавая, а нацеленность на максимальный результат является единственным доводом Уджири. Максимальный контракт Леонарду дадут где угодно, а погода в Канаде теплее не станет.



Обмена Газоля добавляет «Рэпторс» опыта, индивидуального мастерства, класса и исполнителя, готового держать удар в решающие минуты. Валанчюнас так и не реализовал свой потенциал, а восполнить потерю Майлза и Райта канадцы смогут за счёт тех, кто выкупит своё соглашение.

«Филадельфия Сиксерс»

Отдали: Ландри Шамет, Уилсон Чендлер, Майк Мускала, драфт-пики первого раунда 2020 и 2021 годов, драфт-пики второго раунда 2021 и 2023 годов (всё — в «Клипперс»), драфт-пик второго раунда 2021 года (в «Хьюстон»), Маркелл Фульц (в «Орландо»)



Получили: Тобиас Харрис, Майк Скотт, Бобан Марьянович (всё — из «Клипперс»), Малакай Ричардсон, драфт-пик второго раунда 2022 года, права на Эмира Прелджича (всё — из «Торонто»), Джеймс Эннис, драф-пик второго раунда 2021 года (всё — из «Хьюстона), Джонатан Симмонс, драфт-пики первого и второго раунда



Дополнительно: отчислили Макалая Ричардсона



Оценка: 5



«Филадельфия» собрала самую сильную на бумаге стартовую пятёрку Востока и автоматически стала чуть ли не главным претендентом на выход в финал. Дыру на позиции мощного форварда менеджеры «Сиксерс» закрыли Харрисом, проводящим лучший сезон в карьере. «Скамейка» Брэтта Брауна стала, пожалуй, даже разнообразнее.



Эннис, Симмонс, Скотт и Марьянович существенно укрепят резерв «Филадельфии», а сбалансированный старт даёт фанатам «Сиксерс» веру в долгий кубковый поход. Разумеется, летом возникнет вопрос о сохранении Батлера и Харриса в составе, но при серьёзных достижениях в плей-офф задача видится вполне реальной.

«Чикаго Буллз»

Отдали: драфт-пик второго раунда 2020 года (в «Оклахому»), Бобби Портис, Джабари Паркер (оба — в «Вашингтон»)



Получили: Тимоте Луваву-Кабарро (из «Оклахомы»), Отто Портер (из «Вашингтона»)



Дополнительно: отчислили Кармело Энтони



Оценка: 3

«Буллз» получили отвратительный контракт Отто Портера, но на нынешнем этапе развития команды данное соглашение не становится критичным. Пока Маркканен и Картер довольствуются скромными зарплатами, «Чикаго» не слишком заботится о платёжной ведомости.



Портер получит место в стартовой пятёрке и доверие тренера, в таких условиях Отто способен даже оправдать выписанное ему соглашение. «Буллз» ничего не потеряли, хотя болельщики «Чикаго» со стажем наверняка ждали более солидных перестановок.

«Шарлотт Хорнетс»

Оценка: 1



У Кембы Уокера последний год по контракту, «Хорнетс» имеют шанс попасть в плей-офф и показать своему лидеру готовность расти, но клуб бездействует. Менеджерам «Шарлотт» кровь из носу необходимо было избавиться хотя бы от одного из ужасных соглашений, однако ничего не вышло, и Газоля получить не удалось.



В следующем сезоне Зеллер, Батюм, Бийомбо, Кидд-Гилкрист и Уильямс получат в сумме 85 млн. Великолепная пятёрка.