Энтони Дэвис: «Пеликанс» не хотели играть в матче с «Орландо»

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис считает, что настрой команды стал главной причиной поражения в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» (88:118).

«Мы провалили матч. Никто не хотел играть. У меня только одна реализованная попытка с игры из девяти? Да, я смазал немало бросков, немало лёгких бросков. Было много лэй-апов, которые я обычно забиваю, но в этот раз они обернулись промахами.

Баскетболисты «Орландо» вышли на паркет с лучшим настроем. У них была цель, и они это показали», — приводит слова Дэвиса ESPN.

Энтони за 24 минуты набрал 3 очка, собрал 6 подборов и совершил 3 блок-шота.

«Нью-Орлеан» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.