Ласме провалил медосмотр в «Страсбурге» и покинул команду

11 февраля стало известно, что экс-баскетболист казанского УНИКСа Стефан Ласме достиг договорённости о подписании контракта с французским «Страсбургом». Однако уже через два дня габонцу пришлось покинуть новую команду.

Ласме не прошёл медицинский осмотр, сообщает Eurohoops. После этого руководство «Страсбурга» вынуждено было расстаться с игроком. Таким образом, Стефан во второй раз за сезон стал свободным агентом. Посреди сезона он был отчислен из греческого «Панатинаикоса». Это случилось из-за прихода в ПАО Эдриана Пэйна, после чего лимит на легионеров был превышен, и клуб вынужден был отказаться от услуг Ласме.

В сезоне Евролиги Ласме набирал в среднем 5,1 очка и собирал 2,8 подбора за 16,1 минуты игрового времени в среднем.