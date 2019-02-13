А. Томас сыграет в ближайшем матче «Денвера»

В ночь с 13 на 14 февраля мск «Денвер Наггетс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА встретится с «Сакраменто Кингз». Команде из Колорадо в этой встрече поможет разыгрывающий защитник Айзея Томас, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Баскетболист появится на паркете впервые после 11 месяцев отсутствия из-за восстановления после операции на бедре.

Минувший сезон Томас завершал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». За калифорнийскую команду он принял участие в 17 поединках, набирая 15,6 очка, собирая 2,1 подбора и совершая 5,0 результативные передачи за 26,8 минут игрового времени.

В регулярных чемпионатах он принял участие в 473 матчах, набирая 18,9 очка, собирая 2,6 подбора и совершая 5,1 передачи.