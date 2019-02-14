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«Милуоки» победил «Индиану», «Бостон» — «Детройт»

«Милуоки» победил «Индиану», «Бостон» — «Детройт»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» (43-14) на выезде взял верх над «Индианой Пэйсерс» (38-20) — 106:97. Хозяева прервали серию из шести побед.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 19 подборов и 11 результативных передач. 17 баллов на счету Малкольма Брогдона. В составе «Индианы» 20 очков в активе Бояна Богдановича.

В параллельной встрече «Бостон Селтикс» (37-21) дома обыграл «Детройт Пистонс» (26-30) — 118:110.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Детройта» Блэйк Гриффин, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 21 балла и 17 подборов на счету Андре Драммонда. В составе «Бостона» 19 очков в активе Джейсона Тэйтума, 18 – у Гордона Хэйворда. Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 17 баллов и 14 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
97 : 106
(18:26, 29:29, 32:21, 18:30)
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Богданович - 20, Коллисон - 14, Сабонис - 14, Тёрнер - 11, Эванс - 10, Джозеф - 8, Уилкокс - 8, Янг - 7, Макдермотт - 5, Холидей, Самнер, О'Куинн, Лиф
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Брогдон - 17, Миддлтон - 15, Хилл - 12, Ильясова - 11, Лопес - 9, Бледсо - 4, Снелл - 4, Браун - 1, Дюваль, Уилсон, Коннотон, Вуд
НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
118 : 110
(28:29, 29:23, 34:20, 27:38)
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Тейтум - 19, Хэйворд - 18, Браун - 17, Хорфорд - 17, Смарт - 16, Моррис - 11, Оджелей - 9, Тайс - 6, Уонамэйкер - 5, Ябуселе, Дозьер
Детройт Пистонс: Гриффин - 32, Драммонд - 21, Джексон - 18, Маккалох - 13, Кеннард - 11, Мейкер - 6, Пачулия - 4, Браун - 3, Смит - 2, Галлоуэй, Томас, Робинсон, Кальдерон
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