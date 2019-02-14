«Милуоки» победил «Индиану», «Бостон» — «Детройт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» (43-14) на выезде взял верх над «Индианой Пэйсерс» (38-20) — 106:97. Хозяева прервали серию из шести побед.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 19 подборов и 11 результативных передач. 17 баллов на счету Малкольма Брогдона. В составе «Индианы» 20 очков в активе Бояна Богдановича.

В параллельной встрече «Бостон Селтикс» (37-21) дома обыграл «Детройт Пистонс» (26-30) — 118:110.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Детройта» Блэйк Гриффин, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 21 балла и 17 подборов на счету Андре Драммонда. В составе «Бостона» 19 очков в активе Джейсона Тэйтума, 18 – у Гордона Хэйворда. Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 17 баллов и 14 подборов.