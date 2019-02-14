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«Филадельфия» победила «Никс», «Бруклин» в третьем овертайме обыграл «Кливленд»

«Филадельфия» победила «Никс», «Бруклин» в третьем овертайме обыграл «Кливленд»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Филадельфия Сиксерс» (37-21) на выезде обыграл «Нью-Йорк Никс» (10-47) — 126:111.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 26 баллов и 14 подборов. 25 очков на счет Тобиаса Харриса, 18 – у Бена Симмонса. В составе «Никс» 19 баллов на счету Аллонзо Трира. Митчелл Робинсон оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов.

В параллельной встрече «Бруклин Нетс» (30-29) на выезде в третьем овертайме обыграл «Кливленд Кавальерс» (12-46) — 148:139.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Джордан Кларксон, набравший 42 очка. Он реализовал 7 бросков из 17 из-за дуги. В составе «Бруклина» 36 баллов на счету Д’Анджело Рассела. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
111 : 126
(33:37, 22:34, 36:29, 20:26)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Трир - 19, Дотсон - 16, Робинсон - 14, Аллен - 13, Смит - 13, Джордан - 12, Нокс - 9, Корнет - 7, Томас - 5, Вонле - 3, Хикс, Хезонья, Дженкинс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 26, Харрис - 25, Симмонс - 18, Редик - 15, Батлер - 13, Марьянович - 10, Скотт - 8, Макконнел - 6, Эннис - 2, Джонсон, Болден
НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
139 : 148
3ОТ (29:30, 29:25, 26:29, 25:25, 9:9, 10:10, 11:20)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 42, Секстон - 24, Крисс - 23, Осман - 13, Нэнс - 8, Стаускас - 7, Нваба - 7, Престон - 6, Жижич - 6, Деллаведова - 3, Фрай, Адель
Бруклин Нетс: Расселл - 36, Харрис - 25, Кэрролл - 18, Холлис-Джефферсон - 17, Краббе - 14, ЛеВерт - 12, Напьер - 10, Аллен - 10, Дэвис - 6, Куруч, Грэм
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