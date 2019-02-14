«Филадельфия» победила «Никс», «Бруклин» в третьем овертайме обыграл «Кливленд»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Филадельфия Сиксерс» (37-21) на выезде обыграл «Нью-Йорк Никс» (10-47) — 126:111.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 26 баллов и 14 подборов. 25 очков на счет Тобиаса Харриса, 18 – у Бена Симмонса. В составе «Никс» 19 баллов на счету Аллонзо Трира. Митчелл Робинсон оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов.

В параллельной встрече «Бруклин Нетс» (30-29) на выезде в третьем овертайме обыграл «Кливленд Кавальерс» (12-46) — 148:139.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Джордан Кларксон, набравший 42 очка. Он реализовал 7 бросков из 17 из-за дуги. В составе «Бруклина» 36 баллов на счету Д’Анджело Рассела. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов.