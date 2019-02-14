«Миннесота» обыграла «Хьюстон», несмотря на 42 очка Хардена

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашнем паркете взял верх над «Хьюстон Рокетс» — 121:111. Гости после первой половины игры вели с преимуществом в шесть очков.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 42 очка, также на его счету 6 потерь. Он реализовал 8 бросков из 22 из-за дуги. Дабл-дабл из 12 баллов и 11 подборов на счету Кеннета Фарида. В активе Криса Пола 16 очков.

В составе «Миннесоты» дабл-дабл из 27 очков и 12 результативных передач оформил Джефф Тиг. 25 баллов на счету центрового Карла-Энтони Таунса.

«Миннесота» (27-30) одержала вторую победу кряду и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Хьюстон» (33-24) – пятый.