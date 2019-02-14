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«Миннесота» обыграла «Хьюстон», несмотря на 42 очка Хардена

«Миннесота» обыграла «Хьюстон», несмотря на 42 очка Хардена
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашнем паркете взял верх над «Хьюстон Рокетс» — 121:111. Гости после первой половины игры вели с преимуществом в шесть очков.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 42 очка, также на его счету 6 потерь. Он реализовал 8 бросков из 22 из-за дуги. Дабл-дабл из 12 баллов и 11 подборов на счету Кеннета Фарида. В активе Криса Пола 16 очков.

В составе «Миннесоты» дабл-дабл из 27 очков и 12 результативных передач оформил Джефф Тиг. 25 баллов на счету центрового Карла-Энтони Таунса.

«Миннесота» (27-30) одержала вторую победу кряду и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Хьюстон» (33-24) – пятый.

НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
121 : 111
(28:29, 24:29, 35:26, 34:27)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз: Тиг - 27, Таунс - 25, Окоги - 16, Шарич - 15, Денг - 13, Роуз - 12, Гибсон - 10, Канаан - 3, Джонс, Дьенг, Бэйлесс, Бэйтс-Диоп, Толливер
Хьюстон Рокетс: Харден - 42, Пол - 16, Гордон - 13, Грин - 13, Фарид - 12, Такер - 8, Илариу - 4, Шамперт - 3, Кларк, Риверс, Хартенштайн
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