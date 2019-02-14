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«Клипперс» благодаря 30 очкам Лу Уильямса нанесли «Финиксу» 15-е поражение кряду

«Клипперс» благодаря 30 очкам Лу Уильямса нанесли «Финиксу» 15-е поражение кряду
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете разгромил «Финикс Санз» — 134:107. Гости не смогли выиграть ни одну из четвертей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Лу Уильямс. Защитник, начавший матч на скамейке запасных, оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. 20 баллов на счету Данило Галлинари, (4 из 5 из-за дуги) 19 – у Монтреза Харрелла, 16 – у Ивицы Зубаца, недавно перешедшего из «Лос-Анджелес Лейкерс».

В составе «Финикса» 28 баллов в активе Келли Убре. Первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон набрал 20 очков.

«Клипперс» (32-27) одержали четвёртую победу в шести матчах и закрепились на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Финикс» (11-48) потерпел 15-е поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
134 : 107
(32:22, 35:29, 33:28, 34:28)
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 30, Галлинари - 20, Харрелл - 19, Зубац - 16, Жильжо-Александер - 10, Грин - 8, Уоллес - 8, Шамет - 8, Темпл - 7, Мотли - 4, Робинсон - 2, Беверли - 2, Торнвелл
Финикс Санз: Убре - 28, Эйтон - 20, Кроуфорд - 17, Букер - 10, Джексон - 8, Дэниелс - 8, Бриджес - 5, Окобо - 4, Холмс - 4, Джонсон - 3, Эванс, Бендер
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