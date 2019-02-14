«Клипперс» благодаря 30 очкам Лу Уильямса нанесли «Финиксу» 15-е поражение кряду

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете разгромил «Финикс Санз» — 134:107. Гости не смогли выиграть ни одну из четвертей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Лу Уильямс. Защитник, начавший матч на скамейке запасных, оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. 20 баллов на счету Данило Галлинари, (4 из 5 из-за дуги) 19 – у Монтреза Харрелла, 16 – у Ивицы Зубаца, недавно перешедшего из «Лос-Анджелес Лейкерс».

В составе «Финикса» 28 баллов в активе Келли Убре. Первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон набрал 20 очков.

«Клипперс» (32-27) одержали четвёртую победу в шести матчах и закрепились на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Финикс» (11-48) потерпел 15-е поражение кряду.