Керр разозлился на рефери и в ярости бросил планшет на паркет

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр был удалён с площадки в концовке выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (107:129).

За четыре минуты до конца четвёртой четверти форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин получил неспортивный фол первой степени за нарушение правил на центровом «Трэйл Блэйзерс» Заке Коллинсе.

Керр начал спорить с рефери и очень быстро вышел из себя. 53-летний специалист в ярости бросил планшет на паркет, после чего продолжил кричать на судей. Тренер был удалён до конца встречи, получив два технических фола.

Видео доступно на странице SportsCenter в «Твиттере».

«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Калифорнийская команда одержала 41 победу и потерпела 16 поражений.