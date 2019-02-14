Дж. Роуз: разговоры об обмене Дэвиса испортили «Лейкерс», «Селтикс» и «Пеликанс»

Бывший игрок НБА Джейлен Роуз считает, что слухи об обмене форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса негативно сказались сразу на трёх командах.

«Разговоры об обмене Дэвиса уничтожили не только раздевалку «Лейкерс», но и раздевалки «Селтикс» и «Пеликанс». Между игроками одной команды всегда есть связь. Когда не чувствуешь определённого уровня доверия и уважения, начинаешь думать только о собственных интересах.

«Филадельфия» сделала то, о чём «Лейкерс» только говорили. Пока в медиа были всевозможные новости об обмене Дэвиса, «Сиксерс» спокойно заполучили Тобиаса Харриса. Об этом не было никаких слухов. То же самое касается обмена Джимми Батлера. Так и нужно заключать сделки», — сказал Роуз в эфире телеканала ESPN.