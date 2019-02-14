Победное попадание Йокича и сокрушительный данк Нокса — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительные данки форварда «Финикс Санз» Келли Убре, защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрона Уоллеса, новичка «Нью-Йорк Никс» Кевина Нокса и форварда «Кливленд Кавальерс» Маркиса Крисса, блок-шоты защитника «Кливленд Кавальерс» Дэвида Нвабы и новичка «Миннесоты Тимбервулвз» Джоша Окоги, эффектное попадание центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, роскошный аллей-уп защитника «Милуоки Бакс» Малколма Брогдона на форварда Янниса Адетокунбо, спасительный трёхочковый форварда «Бруклин Нетс» Демарре Кэрролла и победное попадание Йокича.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.