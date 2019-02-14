Илона Корстин: все билеты на Матч всех звёзд Единой лиги распроданы

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, как проходит продажа билетов на Матч всех звёзд лиги, который пройдёт 17 февраля в Москве.



«С гордостью сообщаю, что все билеты на трибуны «ВТБ Арены» распроданы! 17 февраля на Матче всех звёзд в Москве ожидается аншлаг. Рада, что мы смогли продолжить приятную традицию – и в Сочи, и в Санкт-Петербурге у нас были полные трибуны.

При этом у болельщиков ещё есть возможность увидеть всё шоу с VIP-мест повышенной комфортности – можно сходить на Матч звёзд большой компанией. В продаже доступны комфортабельные ложи за 90 тысяч рублей на 6 мест и 135 тысяч рублей на 9 мест. В стоимость включены питание и алкоголь", — цитирует Корстин пресс-служба Единой лиги ВТБ.