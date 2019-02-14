Уэстбрук: у меня дар свыше, мне пофиг на критику

По словам разыгрывающего команды НБА «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, его не задевает критика в свой адрес.

«У меня дар свыше, мне пофиг на критику. Она не меняет моего образа жизни, не меняет моего мышления. У меня прекрасная семья, замечательные друзья, невероятная жизнь, невероятная работа, которой я зарабатываю много денег. Мне невероятно повезло, я благодарен за всё. У меня нет проблем, и я не создаю проблем другим. У меня всё превосходно. Я живу лучшей жизнью. Я не могу ни на что жаловаться.



Они говорят о моих бросках, пасах, дриблинге, а мне всё равно. Каждый год что-то обсуждается. Они постоянно что-то придумывют обо мне. И это нормально. Это хорошо. Я всегда знаю одну вещь: если они не говорят о вас, значит вы что-то делаете неправильно», — цитирует Уэстбрука ESPN.